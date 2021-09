Formule 1-podcast #16: 'Verstappen heeft beste kaarten voor de wereldtitel'

Na vijftien grand prixs is de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 razend spannend. Na de race op het circuit van Sotsji heeft Lewis Hamilton de leiding in het klassement weer overgenomen van Max Verstappen, maar toch maakt de Limburger het meeste kans om wereldkampioen te worden.

Althans, dat is de conclusie die wordt getrokken in de NOS Formule 1-podcast. Daarin blikt presentator Dione de Graaff met verslaggever Louis Dekker en analist Jan Lammers terug op de Grand Prix van Rusland.

"Volgens mij heb ik het nog nooit gezegd, maar nu heb ik het gevoel dat het echt zover is: dat hij de beste kaarten heeft voor de wereldtitel", zegt Dekker over Verstappen. Hamilton won weliswaar de race, maar volgens hem was de Limburger de 'échte' winnaar.