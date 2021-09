Podcast De Dag: bondskanselier in Europa

Met het vertrek van Angela Merkel is de Duitse politiek flink opgeschud. De SPD is bij de verkiezingen dit weekend de grootste geworden, maar het is nog niet duidelijk wie de nieuwe bondskanselier wordt. Niet alleen in Duitsland zelf laat Merkel een gat achter, ook Brussel moet het voortaan doen zonder de ongekroonde koningin van de Europese Unie.

Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut, vertelt in podcast De Dag over de historische rol van de Duitse bondskanselier in Europa. Hoe heeft Angela Merkel haar stempel gedrukt en wat betekent haar Europese erfenis voor de nieuwe bondskanselier? "De nieuwe bondskanselier begint met een Merkel-bonus, maar het zal niet business as usual zijn."

