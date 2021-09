Ziekenhuizen Brabant gaan samenwerken om personeelstekort door corona op te lossen

Negen Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken om meer zorgmedewerkers op te leiden en te behouden voor de zorg. Dat is nodig omdat er onder meer door de coronacrisis een tekort is aan zorgpersoneel.

Het actieplan is in eerste instantie gericht op de opleidingen voor verpleegkundigen op de intensive care en de spoedeisende hulp, maar ook anesthesisten en operatieassistenten. Vanwege de coronacrisis en de inhaalzorg is er een grote vraag naar deze beroepen, maar het opleiden en behouden van zorgpersoneel is vanwege de hoge werkdruk een grote uitdaging.

"Je moet voldoende opleiden, maar dat is lastig als je een personeelstekort hebt", legt Marike Schoneveld van Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) regio Noord-Brabant uit aan Omroep Brabant.

Het uiteindelijke doel van dit actieplan is om tien procent meer mensen op te leiden en minimaal tien procent meer zorgmedewerkers te behouden. Het Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en St. Anna Ziekenhuis doen mee aan het plan, waarvoor drie jaar is uitgetrokken.

Oplossingen

Ziekenhuizen gaan elkaar onder meer helpen met het invullen van stageplekken. "Als het ene ziekenhuis bijvoorbeeld geen stageplekken heeft, kun je kijken of een ander ziekenhuis in de buurt wel stageplekken heeft", legt Schoneveld uit.

Ook is een proef gestart met een flexibele schil. Zorgmedewerkers krijgen daarmee straks de kans om in meerdere ziekenhuizen tegelijk werken. Ziekenhuizen hopen dat de afwisseling ertoe leidt dat het personeel minder snel uitvalt.

Daarnaast willen de ziekenhuizen dat medewerkers die een vervolgopleiding doen tot bijvoorbeeld ic-verpleegkundige of anesthesist, beter gaan begeleiden. Door middel van een assessment willen de ziekenhuizen erachter komen tegen welke problemen een medewerker aanloopt en uitval voorkomen. "Elke student die uitvalt is een gemiste kans", zegt Schoneveld.