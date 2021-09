Voetbalpodcast #179: 'Slot is lekker bezig daar op Zuid'

Volle tribunes en uitzinnige fans. De voetbalstadions waren dit weekend voor het eerst weer helemaal gevuld en dat is goed nieuws, concluderen presentator Jeroen Stekelenburg en voetbalcommentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs in de NOS Voetbalpodcast.

"Het leefde en de Arena bruiste", zegt Roelfs, die bij wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-0) was. "En Feyenoord werd over het dode punt heen geholpen", stelt Grueter.

De Rotterdammers stonden in De Kuip met 2-0 voor tegen NEC, maar keken na een goede fase van de gepromoveerde club plots tegen een 2-3 achterstand aan. Met de steun van het legioen rechtte de ploeg van trainer Arne Slot de rug en won het uiteindelijk met 5-3.

"Het effect van zo'n volle Kuip is echt gigantisch", aldus Grueter. Elshoff heeft genoten van de wedstrijd, maar vindt dat de aanwezigheid van het publiek wel de boventoon heeft gevoerd. "Even inzoomen, het is toch wel opvallend dat Feyenoord die wedstrijd zo weggeeft."

Grueter wijst erop dat dit de eerste eredivisiewedstrijd was, waarin Feyenoord minder goed verdedigde. "De wijze waarop ze dat weer rechtzetten... Ik kan me voorstellen dat dat voor een adrenalineboost zorgt. Ik denk dat Slot echt lekker bezig is daar op Zuid."