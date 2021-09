Passy interim-bondscoach Suriname na vertrek Gorré eind juli

Jacques Passy is als interim-coach van de nationale voetbalploeg van Suriname aangesteld. De 45-jarige Mexicaan had eerder de elftallen van Saint Kitts & Nevis en de Dominicaanse Republiek onder zijn hoede.

Passy treedt in de voetsporen van Dean Gorré, die eind juli werd ontslagen. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Ajax leidde Suriname naar de Gold Cup, waar de 'Natio' strandde in de groepsfase.

Het grote doel, kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar, bleef echter buitenbereik door de 4-0 nederlaag in juni tegen Canada. Dat was volgens de Surinaamse bond overigens niet de reden voor het ontslag van Gorré, die nog tot 2023 onder contract stond. In een persbericht stond dat hij om "moverende redenen" moest vertrekken.