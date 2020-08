Kuipers: over twee weken zijn opnamecijfers niet meer zo laag

Hoewel het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen weken beperkt bleef, zullen de cijfers over twee weken niet meer zo laag zijn. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in een interview met De Telegraaf.

In de afgelopen twee weken steeg het aantal ziekenhuisopnames van 80 naar 150 covidpatiënten, maakte Kuipers eerder vandaag bekend. "Hoewel dit nú redelijk beperkt lijkt, is de verwachting dat dit aantal tussen een week en tien dagen stijgt naar 200 tot 300 opnames. En dat is zorgelijk."

De ziekenhuizen kunnen de aantallen nu nog aan, erkent Kuipers in de krant. "Maar als je ziet hoe snel dit virus kan rondgaan, dan houd ik mijn hart vast. Bedenk dat we op 27 februari de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis hadden en eind maart over de duizend."

Niet minder ingrijpend

Twee weken geleden lagen er nog veertien mensen op de intensive care, inmiddels zijn dat er 35 geworden. Kuipers zegt dat veel mensen hoopten dat het virus minder heftig is geworden vanwege de lage cijfers. Maar dat is niet zo, waarschuwt hij.

"Er is geen enkele aanwijzing dat het virus minder ingrijpend is", zegt hij. "Kwetsbare mensen worden er niet minder ernstig of minder vaak ziek van. Alleen: nu we meer testen, vinden we meer besmette jonge mensen. Die belandden altijd al minder vaak in het ziekenhuis, want ze worden niet zo ziek van corona."