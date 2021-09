Winnaar Scholz: kiezers gaven SPD, Groenen en FDP mandaat

Voor veel Duitse kiezers is het echter nog niet duidelijk hoe hun nieuwe regering er straks uit gaat zien:

Onder applaus van partijgenoten en met een bos bloemen in de hand zei Scholz dat het voor de conservatieven van de CDU/CSU "na zestien jaar tijd is om op te stappen en in de oppositie te gaan".

"De kiezers waren duidelijk", zei Scholz in het Berlijnse partijkantoor van de centrumlinkse SPD. "Ze hebben drie partijen groter gemaakt - de SPD, de Groenen en de FDP - en dat is een duidelijk mandaat dat ze hebben gegeven, dat deze drie de volgende regering moeten vormen."

'Hopelijk hebben we voor de kerst een regering' - NOS

De Groenen en de FDP zijn er niet zeker van dat ze samen in een regering kunnen zitten. Net als FDP-lijsttrekker Christian Linder vindt Robert Habeck, de tweede man van de Groenen, een gesprek tussen beide partijen zinvol. "In sociale, fiscale en financieel-politieke kwesties staan we echt tegenover elkaar."

Een coalitie met de SPD en FDP heeft de voorkeur van Habeck, maar is geen uitgemaakte zaak. "Zo'n coalitie is niet rood-groen maar een bondgenootschap dat heel anders functioneert", zei hij verwijzend naar de kleuren van de drie partijen "Ze is niet rood-groen met een beetje geel, maar een bondgenootschap met zijn eigen logica."

Dat laatste geldt volgens Habeck ook voor een eventuele coalitie met CDU/CSU en de FDP.

Uitslag

De SPD kreeg bij de Bondsdagverkiezingen van gisteren 25,7 procent van de stemmen. De centrumrechtse CDU/CSU van Armin Laschet en vertrekkend bondskanselier Merkel boekte met 24,1 procent het slechtste landelijke resultaat in zijn geschiedenis.

De Groenen haalde met 14,8 procent het beste resultaat ooit. De FDP volgde met 11,5 procent en de rechts-populistische AfD 10,3 procent. Die Linke zakte met 4,9 procent onder de kiesdrempel, maar door het districtenstelsel hebben zeker drie afgevaardigden zich verzekerd van een zetel in de Bondsdag.