Lava nadert zee, bewoners La Palma moeten binnen blijven

De Cumbre Vieja - AFP

Inwoners van een deel van de westkust van het Canarische eiland La Palma moeten binnenblijven omdat de lava van mogelijk vandaag de zee bereikt. Wanneer de lava in de zee stroomt, leidt dat waarschijnlijk tot explosies. Ook ontstaan er dan giftige wolken die over het eiland drijven. De lavastroom is zo'n 1600 meter verwijderd van de kust. Het gaat om inwoners van San Borondon, Marina Alta en Baja en La Condesa. De autoriteiten roepen op om ramen en deuren gesloten te houden. De directeur van de lokale nooddienst zegt dat wanneer de lava in contact komt met de zee er een zoutzuurwolk ontstaat. Hij roept mensen op niet te gaan kijken, melden lokale media.

Nog altijd onduidelijk of lava zee bereikt "Het is nog maar de vraag of de lava vandaag de zee bereikt", zegt correspondent Rop Zoutberg die onderweg is naar het gebied. "Onderweg komt de stroom allerlei obstakels tegen. Dat leidt tot stolling van de stroom en daardoor gaat het langzamer richting de zee. Daarnaast is het een vrij vlak gebied waardoor het een beetje blijft liggen", zegt hij. Er zijn verschillende stromen die naar de kust leiden, zegt Zoutberg. "De eerste is al zo'n beetje tot stilstand gekomen. Afgelopen weekend is een deel van de kegel, het stuk waar de lava uit de vulkaan komt, afgebroken. Alles wat nu naar beneden komt is een stuk vloeibaarder dan voorheen", aldus de correspondent. "Die nieuwe stroom gebruikt de eerste stroom als een soort glijbaan. Daardoor gaat het nu sneller", legt hij uit. "De kerk van Todoque is gisteravond neergehaald door de nieuwe stroom. Dat was een enorme klap voor de bevolking. Die kerk groeide laatste tijd uit tot een symbool. Niemand ging ervan uit dat de lava ook die zou verzwelgen." De lava stroomt nu ook over de laatste kustweg aan de westkant die nog begaanbaar was. "Er wordt gevreesd voor bananenplantages die van groot belang zijn voor de economie van La Palma."