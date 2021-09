Ethische hackers vallen gemeente Den Haag aan

De gemeente Den Haag nodigt vandaag ethische hackers uit om de digitale infrastructuur van de gemeente aan te vallen. Zo'n 200 hackers uit binnen- en buitenland proberen in bepaalde websites en omgevingen van de gemeente te komen, waar dat normaal gesproken verboden is.

Door ethisch hacken komt de gemeente erachter hoe veilig de systemen zijn. "Ze helpen de organisatie door de kwetsbaarheden van de systemen te tonen en denken vervolgens mee met oplossingen", zegt de Haagse wethouder Saskia Bruines tegen Omroep West.

Zo kan worden voorkomen dat in de toekomst bijvoorbeeld criminele hackers de systemen binnendringen en persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Trotse student

De 22-jarige Juriën de Jong, student Forensische IT aan de Universiteit Leiden, is een van de hackers die meedoet aan Hâck The Hague. "Ik vind het heel gaaf om proberen een overheidsinstantie te hacken, ik hoop dat ik het voor elkaar krijg."

Volgens de student is het niet gek dat er mogelijk gaten in de computerbeveiliging zitten. "De digitale infrastructuur wordt door mensen gemaakt, het is menselijk om fouten te maken. Mocht er een foutje in een van de systemen van de gemeente zitten, dan wil je dat als gemeente natuurlijk wel weten."

De gemeente Den Haag beloont de beste hackers met geldprijzen tussen de 500 en 2000 euro.

ROC Mondriaan

Eerder deze maand werd onderwijsinstelling ROC Mondriaan in Den Haag gehackt door kwaadwillenden. Medewerkers en studenten konden daardoor niet meer bij bestanden en applicaties van mbo-opleidingen.

De internetcriminelen wilden losgeld van de school hebben. Toen ze dat niet kregen, zetten ze de gestolen data online. Allerlei interne stukken, waaronder gegevens over docenten en studenten, werden daardoor openbaar.