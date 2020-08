Meisje (16) opgepakt voor doodsteken ander meisje in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een meisje van 16 opgepakt, dat wordt verdacht van het neersteken van een ander meisje in een woning in de wijk Spangen.

De meldkamer kreeg rond 20.15 uur meerdere meldingen van het steekincident in het huis aan de Mathenesserdijk. Er werd direct eerste hulp verleend, maar het slachtoffer overleed vrijwel direct aan haar verwondingen. In de woning waren op dat moment nog enkele andere mensen aanwezig.

Over de identiteit van het slachtoffer is, behalve dat het om een meisje gaat, verder nog niets bekend. Wel zegt de politie te vermoeden dat ze tot dezelfde leeftijdscategorie behoort als de verdachte. Ook is nog niet duidelijk wat er aan de steekpartij voorafging.