Van Barneveld stapte uit darttoernooi na verdenking van matchfixing

De verdachte wedstrijd was onderdeel van een webcamtoernooi in april 2020. In verband met de coronalockdown waren alle reguliere dartcompetities afgelast. Ter vervanging werden thuistoernooien georganiseerd. Van Barneveld, net een paar maanden gestopt als professioneel darter, speelde mee vanuit de woonkamer van zijn vriendin.

"Ik was er wel een beetje klaar mee", aldus Van Barneveld over zijn besluit om op te stappen. "Dadelijk gaan ze elke wedstrijd van mij hierna onder de loep nemen. Daar heb ik even geen trek in."

Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt de darter in de NOS-podcast Gefixt. De politie heeft naar de zaak gekeken, maar hem geparkeerd "in afwachting van bruikbare nieuwe informatie".

In de vijfdelige podcastserie Gefixt gaan NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma op zoek naar matchfixing in Nederland. Ze stuiten op voorbeelden in het voetbal, tennis, darten en basketbal. Ook spreken ze met een Nederlandse matchfixer, die openhartig vertelt over de voetbalwedstrijden die hij heeft gefixt.

Van Barneveld was door de bookmakers aangemerkt als favoriet, maar in de uren voor de wedstrijden verschoven de odds, de winstkansen, in het voordeel van Adams. Een teken dat gokkers ervan overtuigd waren geraakt dat Adams zou winnen.

Zo hebben gokaccounts in Spanje en Nigeria elk bijna tienduizend euro ingezet op de winst van Adams. Ook vanuit Australië werden opvallende gokpatronen waargenomen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Gezien de aard van het toernooi - tien minuten darten voor een webcam - zijn dat opvallend hoge bedragen. Bij één wedkantoor konden gokkers zien hoe een uur voor de wedstrijd ruim 60.000 euro was ingezet, tegen gemiddeld 700 euro op de andere wedstrijden van dat toernooi die avond.

Op de vierde dag van het toernooi speelde Van Barneveld tegen zijn oude rivaal Martin Adams. Van Barneveld gooide een van zijn slechtste wedstrijden ooit en verloor met 5-0, met gemiddeld 65 punten per beurt. Direct na de wedstrijd kwamen bij de DRA, de internationale toezichthouder in het darten, signalen binnen over verdacht hoge inzetten op de gokmarkt op het verlies van Van Barneveld.

Van alles spookte door mijn hoofd. Want ja, als ik dadelijk verlies dan krijg ik de hele wereld over me heen.

Dat hij zo slecht speelde had volgens Van Barneveld een andere oorzaak. Vlak voor het toernooi kreeg hij van de wedstrijdcommentator in zijn oortje te horen dat er gigantisch veel geld op zijn verlies was gezet. "Van alles spookte door mijn hoofd. Want ja, als ik dadelijk verlies, krijg ik de hele wereld over me heen", aldus de darter in Gefixt. "Ik stond volledig in stress te gooien. Dat bleek ook wel, want ik raakte werkelijk niks."

Telefoon- en bankgegevens

Nadat de signalen over Van Barneveld bij de DRA waren binnengekomen, besloot de toezichthouder het toernooi te reguleren. Darters die verder wilden spelen moesten instemmen dat bij verdenkingen hun telefoon- en bankgegevens door de toezichthouder mochten worden ingezien. Twee andere darters, onder wie de Nederlander Wessel Nijman, liepen daardoor een week later tegen de lamp.

Nijman bekende dat hij voor 10.000 euro een wedstrijd opzettelijk had verloren en werd voor vijf jaar geschorst. Hij is daarmee de eerste Nederlandse sporter die schuldig is bevonden aan matchfixing.

Van Barneveld besloot het niet zover te laten komen. Aanvankelijk was het plan dat hij drie weken mee zou doen, maar hij stopte na de eerste week, in overleg met wedstrijdorganisator Modus. "Ik begreep van mijn manager dat ze een onderzoek gingen instellen. Toen heeft Modus gezegd: 'Laat Ray maar even rustig aan doen'."