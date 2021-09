Rutte gaat niet in op vraag over extra beveiliging

Demissionair premier Rutte wil niets zeggen over zijn beveiliging. Journalisten wachtten hem vanmiddag op, onder meer vanwege het bericht in De Telegraaf dat hij extra zwaar beveiligd wordt. Bronnen bevestigden aan de NOS dat de premier mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad.

Het is gebruikelijk dat er niets wordt gezegd over de beveiliging van personen of instanties die volgens de overheid beveiliging nodig hebben. Ook het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid willen niets over de kwestie kwijt.

Zorgwekkend

Telegraaf-journalist Mick van Wely zei vanmorgen in het tv-programma Goedemorgen Nederland dat op verschillende momenten 'spotters' in de buurt van Rutte zijn gezien die worden gelinkt aan de Mocro-maffia. "En dat is voor de diensten dermate zorgwekkend dat hij wordt beveiligd."

Spotters zijn in de criminele wereld personen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt, zodat een plan kan worden opgesteld.

Voor zover Van Wely weet gaat het specifiek om Rutte. "We weten dat het bloedserieus wordt genomen en dat er echt grote zorgen over zijn."

Zichtbaar en onzichtbaar

De extra beveiliging zou bestaan uit zichtbare en onzichtbare maatregelen. Bij een serieuze dreiging kan dat betekenen dat het beoogde doelwit dag en nacht zwaarbewapende politiemensen om zich heen heeft. De plaatsen waar hij heengaat worden vooraf in kaart gebracht en uitgekamd op mogelijke gevaren.

"Bij de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week zat zo'n elitebeveiliger op een prominentere plek dan normaal in de plenaire zaal. Voor Wilders was de gedachte. Maar hij bleek ook een oogje in het zeil te houden voor Rutte", aldus De Telegraaf.

Derk Wiersum

In 2019 werd advocaat Derk Wiersum vermoord, dit jaar misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Beide moorden worden in verband gebracht met het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi en in beide zaken zouden bij de voorbereiding spotters zijn ingezet.

Na de moord op Derk Wiersum zijn voor tientallen personen extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bronnen meldden aan de NOS dat twintig tot dertig mensen extra werden beveiligd. Het ging onder meer om rechters en officieren van justitie die betrokken zijn bij het proces tegen Taghi of zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Het is speculeren wat de eventuele bedreigers van Rutte met een ontvoering of aanslag willen bereiken. Misdaadanalisten van de politie zeiden tegen De Telegraaf dat de personen achter de aanslagen op Wiersum en De Vries angst wilden zaaien en de samenleving wilden destabiliseren. "Een aanslag op of kidnapping van Rutte zou daar ook in passen."