Duizenden Tunesiërs protesteren tegen machtsgreep van president Saied

Afgelopen week trok de president, die in 2019 werd gekozen, nog meer macht naar zich toe. Hij nam maatregelen om per decreet te kunnen regeren, in afwachting van aanpassing van de grondwet. Ook moet de regering voortaan verantwoording afleggen aan de president, en niet meer aan het parlement. Parlementsleden hoeven ook niet meer op salaris te rekenen.

De demonstranten kwamen onder politietoezicht bij elkaar in het centrum van de hoofdstad en riepen leuzen als: 'Het volk wil een einde aan de coup'. Het is het tweede weekend op rij dat Tunesiërs de straat op gaan.

"Dit is waar veel mensen bang voor waren, dat hij steeds meer macht naar zich toe zou trekken", zegt correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr.

'President nog steeds populair'

Na Saieds machtsgreep bleef het lange tijd stil. Hij greep op 25 juli de macht, na massale protesten tegen de economische crisis en falend coronabeleid. Tunesië is hard getroffen door de coronapandemie.

De president zei dat de grondwet hem het recht geeft om in te grijpen in geval van een noodtoestand en dat hij de sociale rust wil herstellen. Saied wil de grondwet aanpassen en een presidentieel stelsel invoeren, waarin de president grote macht heeft en er geen plaats meer is voor een premier. Zelf ontkent hij dat het om een staatsgreep gaat.

De bevolking is verdeeld over het optreden van de president. "Er zijn Tunesiërs die dit vanaf het begin geen goed idee vonden en het een coup noemden", zegt Mohr. Maar dit geldt zeker niet voor iedereen. "De president is ook nog steeds populair, omdat veel mensen hopen op een betere toekomst. Corona heeft er flink ingehakt en met de economie gaat het slecht. Er is grote werkloosheid en veel mensen willen weg."

Arabische Lente

De huidige grondwet werd ingevoerd in 2014 na democratische hervormingen in het land. Deze transitie vond plaats nadat president Ben Ali drie jaar eerder was gevlucht na grootschalige protesten, die het begin vormden van de zogenoemde Arabische Lente. Tijdens een golf van protesten in de regio werden ook de autoritaire leiders in Egypte en Libië afgezet.