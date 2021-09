Weer minder moorden gepleegd, maar wel meer jongeren slachtoffer

Vorig jaar kwamen er in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vier minder dan in 2019. Alleen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar was sprake van een toename, het aantal jonge slachtoffers steeg van tien naar achttien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij slachtoffers jonger dan 10 jaar is vrijwel altijd de vader of moeder de dader, blijkt uit cijfers van de afgelopen vijf jaar.

Het aantal slachtoffers van moord of doodslag in Nederland daalt al sinds begin deze eeuw. In de periode 2000-2004 ging het nog om gemiddeld 236 slachtoffers per jaar.

Een kwart van de moorden in 2020 werd gepleegd in de drie grootste steden: Amsterdam (12), Rotterdam (10) en Den Haag (7).

Partnergeweld

Onder de 121 slachtoffers die in 2020 vielen, waren 77 mannen en 44 vrouwen. Bij vrouwen is de vermoedelijke dader in het merendeel van de gevallen de partner of ex-partner. Veelal werden ze in hun eigen huis met een steekwapen, door mishandeling of wurging om het leven gebracht.

Bij de mannelijke slachtoffers was in de periode 2016-2020 in drie op de tien gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer de dader. Een op de zes keer ging het om een afrekening in het criminele circuit.

In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. Het laagste aantal moorden per 100.000 inwoners hebben IJsland, Slovenië en Luxemburg. In Rusland, Oekraïne, Letland en Moldavië zijn juist relatief veel slachtoffers, meldt het CBS.