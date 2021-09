Opening of spel rond contract Onana? 'In maart is het helemaal misgegaan'

Waarom Onana niet verlengde: 'Hij wilde fikse salarisverhoging' - NOS

Nog ruim een maand en dan loopt de schorsing van André Onana af. Of de 25-jarige Ajax-doelman weer aan spelen toekomt, is de vraag. Contractverlenging zou die kans zeker vergroten, maar die is ver weg. "Het is een principekwestie geworden", zegt Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, in Studio Voetbal. In een interview in de zaterdageditie van De Telegraaf klonk Onana hoopvol. "Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax. Natuurlijk sta ik open voor een nieuw contract."

André Onana in 2019 in Bernabéu - Pro Shots

Hoewel Onana aangaf dat "het niet in zijn handen is", liet de doelman buiten beschouwing dat Ajax bij eerdere onderhandelingen niet inging op de in hun ogen te gortige salariseisen van de speler. Afspraak om te vertrekken De eerste onderhandelingen over contractverlenging van Onana vonden aan het einde van het seizoen 2018/2019, het seizoen van de halve finale in de Champions League, plaats. Beide partijen wilden graag verlengen. Alleen Onana verlangde qua salaris in dezelfde schaal te komen als grootverdieners Dusan Tadic en Hakim Ziyech.

Dat vond Ajax te ver gaan. De club wilde niet verder gaan dan de categorie net daaronder. Eind maart 2019 werd een soortgelijke overeenkomst gesloten als met Nicolás Tagliafico. De doelman kreeg er wat geld bij, verlengde met een jaar, tot 2022, en er werd de afspraak gemaakt dat hij een jaar later zou vertrekken. Onana gaf naar eigen zeggen na dat successeizoen aan open te staan voor een nog langere verbintenis, maar daar zag Ajax vanwege de verse bovengenoemde afspraak geen heil in. De gehoopte miljoenentransfer kwam vervolgens echter nooit tot stand, mede als gevolg van de coronapandemie en de schorsing. Verbeterde aanbieding Begin dit jaar maakte Ajax alsnog de wens bij Onana kenbaar om contractverlenging te bespreken. De schorsing stond toen nog op twaalf maanden. "Ajax wilde heel graag zijn contract verlengen, dat heb ik hem ook geadviseerd, maar dat is niet gelukt", zei trainer Erik ten Hag hier onlangs over.

De club dacht dat de steun tijdens de schorsing en de doorbetaling van salaris goede uitgangspunten vormden om tot een deal te komen. Dat gebeurde niet. "In maart is het helemaal misgegaan", zegt VI-hoofdredacteur Jansen in Studio Voetbal. "Ajax deed een verbeterde aanbieding", aldus Jansen. "Niet veel beter, maar, met een jaar niet voetballen, een kleine verhoging. Onana wilde echter een fikse verhoging, waarna Overmars de stekker eruit heeft getrokken. Toen hebben ze ook een bedrag genoemd waarvoor hij deze zomer kon vertrekken en tot de laatste dag hebben ze gedacht dat hij zou vertrekken." Transfer blijft uit Met het idee dat Onana zou weggaan trokken de Amsterdammers de keepers Remko Pasveer en Jay Gorter aan. Het Olympique Lyonnais van Peter Bosz had verregaande interesse in Onana, maar tot een transfer kwam het niet. Onana kwam zelf niet tot overeenstemming met de Fransen. In Studio Voetbal kwam ook de contractsituatie van Noussair Mazraoui aan bod, Pierre van Hooijdonk gaat in op de kansen van Ajax in de Champions League en Dusan Tadic wordt in historische perspectief geplaatst.

Vanaf begin september mocht Onana de training weer hervatten, bij Jong Ajax welteverstaan. Een beslissing van Ajax. "Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag", lichtte Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, toe. "De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces." Vanaf 1 juli betaalt Ajax Onana geen salaris meer, wat arbeidsrechtelijk niet ongebruikelijk is in deze situatie, en dat blijft zeker tot november zo. Op 4 november loopt de schorsing af en ontstaat een nieuwe situatie. Voorcontract bij buitenlandse club? Uit sportief oogpunt zou het normaal zijn als Onana dan ook weer het doel van Ajax gaat verdedigen. Niet voor niets staat Onana gewoon op de spelerslijst van de Champions League. Pasveer heeft volgens trainer Erik ten Hag nog niet het absolute topniveau dat Ajax nodig heeft en Maarten Stekelenburg is niet fit. Ten Hag beslist in dit geval niet alleen op sportieve gronden. "Ik heb een buitengewoon goede band met André", zei Ten Hag. "Ik ben hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Ajax en mij heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar er zit ook een zakelijke kant aan."