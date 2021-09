Depay en De Jong verlichten druk op Koeman: 3-0 winst Barça op Levante

De druk op Barcelona-trainer Ronald Koeman is weer een klein beetje minder geworden door een 3-0 competitiezege op Levante.

Dankzij de zege klimt Barcelona naar de vijfde plaats in La Liga, op vijf punten achterstand van koploper Real Madrid. Barça heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Zonder Koeman op de bank en Frenkie de Jong in het veld - de twee zitten een schorsing uit naar aanleiding van hun rode kaarten in het duel met Cádiz (0-0) - was het al snel raak voor de thuisploeg.