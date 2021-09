'Wonder van Whistling Straits' blijft uit; Amerika legt beslag op Ryder Cup

De golfers van de Verenigde Staten hebben de 43ste editie van de Ryder Cup gewonnen. De Amerikanen overklasten in Kohler (Wisconsin) titelhouder Europa en hadden zondag na vijf van de twaalf singles al de benodigde 14,5 punten.

In 2012 kwam Europa op de slotdag terug van een 6-10 achterstand. Die zege kreeg de naam Het Mirakel van Medinah. Ditmaal stond Europa na dag twee zelfs met 5-11 achter. De VS wilde Het Wonder van Whistling Straits, de baan waar werd gespeeld, ten koste van alles voorkomen.

Winnende punt

De VS moest zondag 3,5 punten scoren en hoewel Europa de eerste partij won, werd het nooit meer spannend. Collin Morikawa had de eer het winnende punt te maken.