Urenlange vertraging door defecte spoorbrug bij Gouda, mogelijk door hitte

De storing bij de spoorbrug bij Gouda is voorbij. De brug kon niet meer dicht, waardoor er urenlang veel minder treinen konden rijden tussen Utrecht en Rotterdam, en Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal.

Het ging om een "hardnekkige storing" bij een driedubbele spoorbrug met vijf sporen, waarvan één brug niet goed sluit. Daardoor waren twee sporen buiten dienst.

De storing is mogelijk veroorzaakt door de hitte van de afgelopen dagen, maar dat is niet zeker, zegt de woordvoerder van ProRail. "Met dit extreme weer zien we veel technische storingen, maar of dat nu ook het geval is moet nog blijken."

Elders zijn ook problemen op het spoor. Door een defecte bovenleiding rijden tot 02.00 uur veel minder treinen tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. Ook rijden er minder intercity's tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn.