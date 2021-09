Napoli herovert koppositie, Lazio wint Romeinse derby van Karsdorp en Mourinho

Napoli heeft de koppositie in de Serie A heroverd na een makkelijke 2-0 zege op Cagliari. Eerder op zondagavond won Lazio de Derby della Capitale tegen José Mourinho's AS Roma in een spektakelstuk met 3-2.

Lazio stond al na twintig minuten op 2-0 tegen AS Roma, waar oud-Feyenoorder Rick Karsdorp in de basis startte. Sergej Milinkovic-Savic was eerder bij de bal dan keeper Rui Patricio en kopte hard raak.

Bijzonder doelpunt Pedro

Pedro schoof de bal even later uit een messcherpe counter in de uiterste hoek. Met zijn doelpunt schaarde de aanvaller zich in een mooi rijtje. Hij is nu na Arne Selmonsson en Aleksandar Kolarov de derde speler in de Romeinse derby die voor beide clubs heeft gescoord.