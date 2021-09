Van Baarle beseft WK-zilver nog niet: 'Drie weken geleden kon ik nog niet lopen'

Dylan van Baarle - ANP

Dylan van Baarle kan het na de wegwedstrijd bij de WK in België nog maar moeilijk geloven. De Nederlander heeft zich tot 'the best of the rest' gekroond achter de ongenaakbare Julian Alaphilippe. "Ik besef het nog niet helemaal." Na zijn val in de Vuelta a España nog geen maand geleden was hij een groot vraagteken voor de WK in België. Bondscoach Koos Moerenhout besloot hem toch te selecteren en dat vertrouwen werd beloond. "Drie weken geleden kon ik nog niet eens lopen", zei Van Baarle na het behalen van zilver. "Toen ik in de groep zat dacht ik al: ik zit voor het podium mee te doen. Toen gingen ze de sprint aan en ik ging over de finish. Op dat moment wist ik eigenlijk niet wat er was gebeurd."

Alaphilippe soleerde naar de overwinning, maar daarachter won Van Baarle de sprint van Michael Valgren en Jasper Stuyven. Een ongekende prestatie aangezien hij nog geen drie weken geleden in de kreukels lag. Van Baarle liep bij een val in de Vuelta een scheurtje in zijn bekken op. Wat is er allemaal gebeurd sindsdien? "De afgelopen weken is het allemaal vrij vlot verlopen. Maar de eerste week dat ik thuis was mocht ik niet lopen en kon ik eigenlijk ook niet lopen. Daarna hebben we alles rustig opgebouwd en het was precies genoeg tijd om hier in orde te zijn."

24 jaar geleden Na 24 jaar is Van Baarle de opvolger van Léon van Bon. In 1997 was hij de laatste Nederlander die een medaille bij de wereldkampioenschappen op de weg wist te veroveren. In San Sebastián pakte Van Bon destijds het brons.

Als de wedstrijd vijf dagen eerder was geweest had hij het naar eigen zeggen niet gehaald. "En nu sta ik hier met een zilveren medaille. Dat is heel bijzonder. Zeker met het verhaal vooraf." Meesluipen In eerste instantie zou Van Baarle knechten voor Mathieu van der Poel. "Ik vroeg hem in de finale wat ik voor hem kon doen. Hij zei gewoon meesluipen in een goede ontsnapping. En dat heb ik gedaan. Echt bizar." Van der Poel: "Ik had al door dat hij heel goed was. Dus het was ideaal dat hij erbij was. Hij sprong gelijk met de goede groep mee, dus dat was perfect." Van der Poel eindigde zelf uiteindelijk als achtste. "Het was enorm lastig. Ik heb in het eerste deel van de koers misschien wel meer afgezien dan het tweede. Ik kwam niet echt goed in mijn ritme."

