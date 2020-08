Syrische president Assad onwel, moet toespraak onderbreken

Assad verliet daarna de ruimte. Het is onduidelijk hoe lang het duurde voordat hij terugkeerde. Eenmaal terug grapte de president, die ook opgeleid is als arts, dat "artsen de slechtste patiënten" zijn.

De Syrische president Bashar al-Assad is onwel geworden tijdens een toespraak voor het parlement. Hij zei dat hij "even moest zitten" omdat zijn bloeddruk te laag zou zijn.

Ook zei hij dat hij sinds de vorige middag niet gegeten had. "Als ik geen suikers of zout binnen heb gekregen, dan gebeurt dit". Het is niet bekend of Assad last heeft van gezondheidsproblemen.

De toespraak van president Assad was de eerste bijeenkomst in het Syrische parlement sinds de verkiezingen op 19 juli. Assads Baathpartij was bij de stembusgang opnieuw oppermachtig, omdat er nauwelijks ruimte is voor oppositiekandidaten. Tegenstanders van het regime noemden de verkiezingen in het land waar al sinds 2011 een burgeroorlog woedt, daarom een farce.