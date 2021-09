Kanon Kallon gidst Cambuur langs Sparta: 0-4

Het gepromoveerde SC Cambuur blijft verbazen in de eredivisie. Na de 4-0 zege bij Sparta Rotterdam staat de formatie van trainer Henk de Jong stevig in het linkerrijtje. Issa Kallon eiste de hoofdrol op met twee goals en een assist.

De 9-0 pandoering bij Ajax lijkt voor Cambuur alweer een eeuwigheid geleden. Want na de midweekse 2-0 overwinning op Heracles Almelo ging het ook op het kunstgras in Rotterdam crescendo.

Geen spektakel

De eerste helft in Spangen was wel lange tijd een saaie vertoning. Beide ploegen hadden weliswaar goede bedoelingen, maar van vermaak was geen sprake.

Dat veranderde na ruim een halfuur. Emanuel Emegha kreeg het op zijn heupen, passeerde enkele Cambuur-verdedigers en schoot de bal voorlangs. Het Sparta-publiek kon eindelijk een keer opveren.

Een minuut later zaten zij in zak en as, want Cambuur nam plots de leiding. Na een lepe bal van Issa Kallon rondde de mee opgekomen Alex Bangura af. Kort voor rust knalde Michael Breij nog over.

Bekijk hieronder de reacties van Issa Kallon en trainers Henk de Jong en Henk Fraser.