Met fouten strooiend Heerenveen komt te laat op gang tegen gretig FC Twente

Dat lukte de doelman niet bij het wonderschone afstandsschot van Ramiz Zerrouki na een halfuur. Het feest ging echter niet door voor de Algerijnse schutter omdat even daarvoor ploeggenoot Dimitrios Limnios buitenspel had gestaan.

Korte opleving

Kort daarop verscheen Heerenveen voor het eerst dreigend voor Lars Unnerstall, maar de sluitpost stond paraat bij de schuiver van Tibor Halilovic en zag een vrije trap van paradepaardje Joey Veerman net naast gaan.

De opleving van de thuisploeg bleek van korte duur te zijn en door een flater van Milan van Ewijk kreeg het zelfs een tweede treffer te incasseren. De onzuivere terugspeelbal van de rechtsback werd onderschept door Rots, die Mulder te snel af was en de 0-2 in het lege doel schoof.

Ook na rust was het gretige FC Twente lang de bovenliggende, zij het dat kansen uitbleven. Heerenveen-verdediger Sven van Beek had wellicht het duel kunnen helpen kantelen, ware het niet dat hij bij een corner de bal slechts schampte met het voorhoofd.

Achtste eigen doelpunt

Toch zou de oud-Feyenoorder nog een keer doel treffen, zij het in het verkeerde: doelman Xavier Mous, in de ploeg gekomen voor de aan de hand geblesseerd geraakte Mulder, had niet gerekend op de terugspeelbal van Van Beek en reageerde te laat om onheil te voorkomen. Het was voor de 27-jarige Gouwenaar al het achtste eigen doelpunt dat hij in de eredivisie op zijn naam kreeg, een record dat hij al stevig in handen had.

De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar een toevalstreffer van Halilovic - zijn schot verdween via een been van Robin Pröpper achter Unnerstall - verschafte de thuisploeg plots inspiratie. Twente moest zich zelfs serieus zorgen gaan maken toen Henk Veerman een voorzet van Halilovic met een volley tot doelpunt promoveerde.

Het stormloopje dat de Friezen er nog uit wisten te perzen, bracht de gasten niet meer in grote problemen.