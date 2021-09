AZ herpakt zich en beleeft eenvoudige middag tegen Go Ahead Eagles

Bekijk de samenvatting van AZ- Go Ahead Eagles - NOS

Na drie opeenvolgende nederlagen heeft AZ tegen Go Ahead Eagles eindelijk weer drie punten gepakt. Door de eclatante 5-0 zege verlaten de Alkmaarders bovendien de gevarenzone in de eredivisie.

De stemming was na de verliespartijen tegen PSV, Heracles Almelo en FC Twente er niet beter op geworden in Alkmaar. En dat had ook persoonlijke consequenties.

Letschert afwezig

Timo Letschert, die tegen Twente gruwelijk de fout inging en werd gewisseld, ontbrak vandaag namelijk wegens disciplinaire redenen. Trainer Pascal Jansen bestrafte hem, omdat hij op eigen gelegenheid het stadion in Enschede had verlaten.

Met vervanger Pantelis Hadzidiakos in de ploeg begon AZ sterk aan het treffen met de Deventenaren. Jesper Karlsson schoot op aangeven van Evangelos Pavlidis raak.