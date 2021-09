Clubtopscorer Burgzorg bezorgt Heracles winst op RKC

Beide teams maakten er voor rust een slaapverwekkende vertoning van en in de tweede helft was een bevlieging van Burgzorg voldoende voor de thuiswinst.

In de tweede helft stichtte Bilal Basacikoglu het eerste serieuze gevaar. De Heraclied schoot net naast. Pas na een driedubbele Almelose wissel was er meer te beleven. De gastheren bestormden het RKC-doel en vonden dat via Burgzorg. Hij draaide zich knap vrij en ramde de bal in de 59ste minuut via de handen van Vaessen in het doel.

Met drie eredivisiegoals is Burgzorg dit seizoen tot nu toe de clubtopscorer van Heracles. De goal van vandaag was van die drie zijn eerste als basisspeler.

