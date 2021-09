Verkiezingsdag in Duitsland: kopstukken brengen stem uit

Een rij kiezers in een stembureau in Berlijn - AFP

In Duitsland zijn de verkiezingen voor een nieuw parlement in volle gang. De strijd om het bondskanselierschap gaat tussen Olaf Scholz van de sociaaldemocratische SPD en christendemocraat Armin Laschet (CDU). Beiden brachten vanochtend hun stem uit in hun woonplaats. Scholz was in Potsdam, bij Berlijn:

Scholz en Laschet brengen hun stem uit - NOS

Laschet stemde in een basisschool om de hoek van zijn huis in Aken. Dat ging niet helemaal goed. Hij had zijn stembiljet niet correct opgevouwen, waardoor voor de aanwezige pers te zien was op welke partij hij had gestemd. Verrassend was het niet: zijn eigen partij.

Oh oh, CDU/CSU lijsttrekker Armin Laschet vouwt zijn stem verkeerd en laat de wereld zijn keuze zien. Dat is een fauxpas. Volgens Duitse media had de lokale waarnemer hem moeten corrigeren. https://t.co/CJ89r92TVa — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) September 26, 2021