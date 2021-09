SPD-leider Scholz ziet zichzelf als nieuwe kanselier, maar voor formatie ligt alles nog open

In Duitsland gaat de centrumlinkse SPD van Olaf Scholz aan kop bij het tellen van de stemmen. In de prognoses van omroep ZDF krijgt de SPD 26 procent, gevolgd door de christendemocratische CDU/CSU onder leiding van Armin Laschet met 24,5 procent. Toch staat nog steeds niet vast dat de SPD de grootste partij wordt.

"Ik ben blij met dit resultaat, dit is een groot succes", zei SPD-leider Scholz vanavond. Bij de vorige verkiezingen kreeg zijn partij ruim 20 procent van de stemmen.

Hij zei dat veel mensen willen dat de nieuwe kanselier Scholz heet. "We hebben ons ingezet voor meer respect en voor een einde aan klimaatverandering. Maar dat we er hier nu zo goed voorstaan, dat is een opdracht aan ons om ons daarvoor in te zetten", zei Scholz.

Ook Laschet wil regeren

De CDU/CSU lijdt een flink verlies. Bij de vorige verkiezingen in 2017 haalde de Union onder leiding van Angela Merkel nog 33 procent van de stemmen. CDU-leider Armin Laschet zei vanavond dat hij ondanks het slechtste resultaat van de CDU/CSU uit de geschiedenis wil regeren en bondskanselier wil worden.

Hij hengelde alvast naar de gunst van zijn mogelijke coalitiepartners, de Groenen en de FPD. Robert Habeck, de nummer twee van de Groenen, liet daarvoor vanavond een opening. Hij zei dat zijn partij een voorkeur heeft voor samenwerking met de SPD, maar een coalitie met de CDU/CSU niet uitsluit. FDP-leider Lindner hield vanavond zijn kaarten voor de borst: ook hij kan zowel met de CDU/CSU als met SPD gaan regeren.

Bekijk in de video's hieronder hoe SPD-leider Scholz, CDU-kandidaat Laschet en Annalena Baerbock van de Groenen eerder vanavond reageerden op de eerste exitpoll: