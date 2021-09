Leiders SPD en CDU/CSU over Duitse verkiezingen: het wordt een lange avond

In Duitsland gaan de centrumlinkse SPD van Olaf Scholz en de christendemocratische CDU/CSU onder leiding van Armin Laschet bijna gelijk op. In de prognoses van omroep ZDF van de verkiezingsuitslagen gaat de SPD aan kop met 25,7 procent van de stemmen, gevolgd door de CDU/CSU met 24,6 procent. Dit valt binnen de foutmarge, dus beide partijen kunnen nog de grootste worden.

"Ik ben blij met dit resultaat, dit is een groot succes", zei SPD-leider Scholz in een eerste reactie. Bij de vorige verkiezingen kreeg zijn partij ruim 20 procent van de stemmen.

"Het wordt een lange avond dat is zeker, maar het is ook zeker dat veel mensen SPD gekozen hebben en willen dat de nieuwe kanselier Scholz heet. We hebben ons ingezet voor meer respect en voor een einde aan de klimaatverandering. Maar dat we er hier nu zo goed voorstaan, dat is een opdracht aan ons om ons daar voor in te zetten."

Ook Laschet wil regeren

CDU/CSU lijdt een flink verlies. Bij de vorige verkiezingen in 2017 haalde het blok onder leiding van Angela Merkel nog 33 procent van de stemmen. CDU-leider Armin Laschet zei vanavond dat hij wil regeren en bondskanselier wil worden. Hij hengelde alvast naar de gunst van zijn mogelijke coalitiepartners, de Groenen en de FPD. De prominente Groene Robert Habeck liet daarvoor vanavond een opening. Hij zei dat zijn partij een voorkeur heeft voor samenwerking met de SPD, maar een coalitie met de CDU/CSU niet uitsluit.

De Groenen krijgen volgens de prognose iets minder dan 15 procent. De liberale FDP staat op ruim 11 procent, de rechts-populistische AfD op 10 procent en die Linke dreigen met 5 procent onder de kiesdrempel te zakken. In 2017 was de AfD de derde partij met 12,6 procent van de stemmen, de FDP kreeg toen 10,7 procent, Die Linke haalden 9,2 procent en de Groenen kwamen uit op 8,9 procent.

Nieuwe bondskanselier

Duitsland krijgt sowieso een nieuwe bondskanselier, want Angela Merkel (CDU) stopt er na zestien jaar mee. Als de definitieve uitslag overeenkomt met deze exitpoll, is er een grote kans dat SPD-leider Scholz bondskanselier wordt. Hij mag als winnaar van de verkiezingen het initiatief nemen om met potentiële coalitiepartijen te gaan praten. Mochten de onderhandelingen stuklopen, dan liggen er kansen voor andere partijen.

Er waren vandaag zo'n 60.000 stemlokalen open en mensen konden ook per brief stemmen. Aan de verkiezingen deden 47 partijen mee.