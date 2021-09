Juventus vindt weg omhoog na zege op Sampdoria, maar verliest Dybala

Juventus lijkt na een stroeve competitiestart weer wat kleur op de wangen te krijgen. Na de midweekse zege op Spezia (3-2) werd dit keer Sampdoria met dezelfde cijfers verslagen.

Toch kreeg Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Paulo Dybala verliet na 22 minuten in tranen het veld met een spierblessure.

Dybala had nog wel de score geopend met een schot van buiten de zestien, maar moest even later dus noodgedwongen worden vervangen.