Brand in een basisschool in Oss, vlammen sloegen uit het dak

Er heeft gisteravond een brand gewoed in een basisschool in Oss. De school staat aan De Vlasakkers, dezelfde straat waar vorig weekend ook al een basisschool in brand stond.

De melding kwam tegen 21.15 uur binnen bij de brandweer. Volgens de brandweer is de brand begonnen in een container buiten het gebouw. Vervolgens zijn de vlammen overgeslagen naar de school.

Vooral de 'bekleding' van het gebouw heeft te lijden gehad onder het vuur: er zit een houten wandje tegen de muur van de school aan en dat vatte vlam. Ook de dakbedekking stond in brand, meldt Omroep Brabant. De brandweer wist de brand snel te blussen waardoor de schade beperkt is gebleven. Er raakte niemand gewond.

Brandstichting?

Een week geleden was er ook al een brand bij een andere basisschool aan De Vlasakkers, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Die brand bleef toen beperkt tot de ruimte naast de lerarenkamer. Maar het pand liep wel flinke rook- en roetschade op. Afgelopen week hebben de leerlingen van die school op een andere plek les gehad.

De politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden. "Op dit moment kunnen we brandstichting niet uitsluiten", aldus de politie. "Ruim een week geleden was er ook een brand bij een nabijgelegen school in dezelfde straat waarvan wij het vermoeden hebben dat deze is aangestoken."