Adola wint marathon van Berlijn, aanval Bekele op wereldrecord mislukt

Guye Adola, de winnaar van de marathon van Berlijn in 2021 - Getty Images

De marathon van Berlijn, de eerste van een hele serie prestigieuze stadsmarathons die dit najaar op het programma staan, is gewonnen door Guye Adola. De 28-jarige Ethiopiër, die in zijn vierde wedstrijd over 42.195 meter voor het eerst zegevierde, noteerde een tijd van 2.05.44 en bleef daarmee ruim twee minuten boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Bethwel Yegon verraste met een tweede plaats (2.06.12), nog voor de grote favoriet Kenenisa Bekele die na 2.06.46 over de streep kwam. Bekele had een aanval in gedachten op het wereldrecord dat Eliud Kipchoge op hetzelfde parcours in 2018 op 2.01.39 had gebracht. Bij zijn poging in 2019 kwam Bekele slechts twee seconden tekort. Nu bleef de tweevoudig winnaar van de Berlijnse marathon onder de te warme omstandigheden ver verwijderd van die indrukwekkende mijlpaal. Veelbelovend Het zag er aanvankelijk nog veelbelovend uit. De door hazen aangevoerde kopgroep met favorieten nam een flinke voorsprong op het schema van Kipchoge, maar die liep in zijn race een aanmerkelijk snellere tweede helft.

De kopgroep bij de mannen in de marathon van Berlijn - Pro Shots

Halverwege waren Adola en consorten nog sneller geweest dan de wereldrecordhouder, op het 25-kilometerpunt kwamen ze door met een achterstand van zeventien seconden. Dat verschil liep vervolgens alleen nog maar op. Bekele had na 18 kilometer moeten lossen bij de voorsten, maar sloot rond de 30 kilometer toch weer aan bij Adola en Philemon Kacheran, die echter spoedig afhaakte bij beide favorieten. Vijf kilometer later, nadat hij net een drinkfles had aangenomen, verloor Bekele opnieuw terrein. Yegon verrast Kort daarop werd de 39-jarige Ethiopiër plots gepasseerd door de Keniaan Bethrel Yegon, die tot dan nog niet in het stuk was voorgekomen maar een imposante inhaalrace vanuit het achterveld had gemaakt.

Bethwel Yegon en Guye Adola - AFP