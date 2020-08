Frijns tweede bij voorlaatste race Formule E

Robin Frijns heeft zijn beste seizoensprestatie in de Formule E geëvenaard met een tweede plek bij de E-Prix van Berlijn, de voorlaatste race van het seizoen.

Met zijn prestatie nestelt Frijns zich in de top-10 van het kampioenschap. Nyck de Vries, de andere Nederlander in het kampioenschap voor elektrische sportauto's, eindigde de race als veertiende.

De winst op het circuit op de voormalige luchthaven Tempelhof ging naar de Brit Oliver Rowland. Het was de eerste zege van het seizoen voor de 28-jarige coureur van het team van Nissan e.Dams.

Zijn beste prestatie tot nu toe was de vierde plaats in de openingsrace van het seizoen, de E-Prix van Diriyah in Saudi-Arabië.

Donderdag laatste race

Vanwege de coronapandemie worden de laatste races van het seizoen afgewerkt op het vliegveld in Berlijn. Donderdag staat de laatste race van het seizoen op het programma. De Portugees António Félix da Costa verzekerde zich afgelopen zondag al van de titel.