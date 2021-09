Status Quo-oprichter Alan Lancaster overleden

In Australië is Alan Lancaster, een van de oprichters van rockband Status Quo, op 72-jarige leeftijd overleden. De bassist leed al enige jaren aan multiple sclerose.

Lancaster richtte in 1962 in Londen met klasgenoot Francis Rossi het bandje The Scorpions op, hoewel ze op dat moment eigenlijk nog geen instrument konden bespelen. Nadat gitarist Rick Parfitt in 1967 was toegetreden werd de band herdoopt tot The Status Quo, het lidwoord kwam enkele jaren later te vervallen.

De groep scoorde een eerste hit met Pictures of Matchstick Men, dat opende met een aanstekelijk gitaarrifje. Later volgenden Top 2000-evergreens als Whatever You Want, Roll Over Lay Down en Down Down. "Meesters van de muzikale eenvoud", werd de band getypeerd door een Nederlandse muziekrecensent. "Keiharde muziek op drie gitaren en een drumstel."

De wereldwijde populariteit zou ook tot het vertrek van Lancaster uit de band leiden. Op een tour in Australië leerde hij in 1973 zijn toekomstige vrouw Dayle kennen, voor wie hij naar het continent aan de andere kant van de wereld zou verhuizen.

Lancaster weigerde terug naar Groot-Brittannië te komen voor de videoclip van Rockin' All Over the World, waarop hij bij de opnames werd vervangen door een levensgrote in leren jack gehulde pop die door de camera zoveel mogelijk buiten beeld werd gehouden.

