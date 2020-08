Bondscoach Wouda blij met testwedstrijd: 'Dit hebben de zwemmers gemist'

Marcel Wouda over testwedstrijd: 'Dit is waar we het voor doen' - NOS

Als koeien die na de winter voor het eerst weer naar buiten mogen. Zo voelen de zwemmers zich nu ze eindelijk weer in wedstrijdverband in actie kunnen komen, vertelt bondscoach Marcel Wouda. "We zijn superblij."

Sinds maart hebben de Nederlandse toppers zich niet met anderen kunnen meten, maar woensdag bij de internationale testwedstrijden in Hengelo was het dan eindelijk zover. "We hebben best wat trainingswedstrijden gedaan, maar de zwemmers hebben dit wel echt gemist," zegt Wouda. "Het is een setting die je niet zomaar kunt nabootsen."