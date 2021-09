Een marathon aan marathons: alle grote stadsmarathons in twee maanden tijd

Rotterdam Marathon 2019 - ANP

Na bijna twee jaar 'droogte', met af en toe een wedstrijd met een experimenteel karakter zonder publiek, barst het marathongeweld in de atletiekwereld vanochtend los. Berlijn opent het wereldwijde lopersbal, met vervolgens tot begin november (New York) iedere week wel een grote stadsmarathon. Londen, Chicago, Boston, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Parijs, New York, Valencia; ze komen allemaal voorbij de komende twee maanden. Marathon aan marathons Het enthousiasme onder de lopers is groot; met tienduizenden staan de recreatielopers straks weer aan de start in een poging hun persoonlijke toptijd op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter te verbeteren. In het elitesegment zorgt de marathon aan marathons echter voor hoofdbrekens bij de organistoren; hoe kom je in zo'n periode met alleen maar topwedstrijden aan een topveld? Een topatleet is geen machine, die kiest doorgaans voor twee marathons als piekmomenten in een heel jaar. "Laat ik voorop stellen dat organisatoren, elitelopers en recreanten het geweldig vinden dat er weer marathons gelopen kunnen worden. Door de coronapandemie zijn voor toplopers, maar ook voor de recreanten, de afgelopen twee jaar veel doelen weggevallen of hebben ze die helemaal niet gehad", beschrijft atletenmanager Valentijn Trouw de moeilijke situatie voor de langeafstandsspecialisten. "Marathons werden overal afgelast en als er iets mogelijk was, ging het om races op een aangepast parcours en doorgaans alleen voor elitelopers. De massa stond aan de kant. De focus bij de organisatoren lag de laatste tijd vooral op hoe ze zo'n evenement weer mogelijk kunnen maken", vervolgt hij.

Voor- en najaar De marathonwereld is traditioneel verdeeld in het voor- en najaar, waarbij elke periode zijn vaste grote stadsmarathons kent. Londen, Boston en Rotterdam bijvoorbeeld in het voorjaar; Berlijn, Amsterdam, Chicago en New York in het najaar. Dat is voor organisatoren wel zo prettig, want atleten kunnen spreiden. Als gevolg van de coronapandemie is het dit jaar echter helemaal anders. De marathons uit het voorjaar van 2021 zijn allemaal doorgeschoven naar de herfst. Met een hausse aan marathons in korte tijd als gevolg. Van spreiding door atleten is geen sprake, of bijna geen sprake.

Kenenisa Bekele, de favoriet vandaag in Berlijn - AFP

De 39-jarige Kenenisa Bekele, met zes wereld- en drie olympische titels op de baan op zak, heeft contracten getekend in Berlijn (vandaag) en in New York, waar op 7 november gelopen wordt. De Keniaan won Berlijn twee keer, miste twee jaar geleden in de Duitse hoofdstad op twee seconden het wereldrecord. Hij dubbelt als een van de weinige toppers dus wel in de korte periode. En heeft zondag het wereldrecord weer als doel gesteld. "Voor de atleten is deze situatie best prettig. Ze kunnen kiezen waar ze willen lopen. En voor een atletenmanager is het eigenlijk ook gemakkelijker. Organisaties doen hun best een atleet binnen te halen. De enige kanttekening op dit moment voor een atleet is dat elk werelddeel zo'n beetje zijn eigen coronareisregels heeft", meent Trouw.

Atletenmanager Valentijn Trouw - Orange Pictures

Voor organisatoren is de uitdaging een stuk groter. Elke grote stadsmarathon wil graag toppers aan de start hebben. "En iedereen vist nu in dezelfde vijver van een selecte groep topatleten", zegt Trouw, werkzaam bij Global Sports Communication, dat ook wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge in de stal heeft. "De startvelden verwateren een beetje qua sterkte, omdat je nu eenmaal een beperkt aantal toppers hebt op de marathon. Voor organisatoren is het echt harder werken nu." Zware concurrentie In Nederland is ook sprake van een zware concurrentie tussen marathons. Zondag 10 oktober is de marathon van Eindhoven, een week later Amsterdam en weer een week later Rotterdam. De laatste twee zijn de meest aansprekende. Beide organisaties hebben altijd graag de Nederlandse top aan de start. Abdi Nageeye, die in augustus in Tokio op schitterende wijze olympisch zilver voor Nederland binnenhaalde, laat beide wedstrijden links liggen. Hij loopt in november in New York. Björn Koreman, die de limiet op de marathon voor de Olympische Spelen in Tokio liep, maar niet kon gaan omdat drie andere Nederlanders (Abdi Nageeye, Bart van Nunen en Khalid Choukoud) sneller waren in de olympische kwalificatieperiode, heeft uiteindelijk gekozen voor Amsterdam. De marathon in de hoofdstad geldt als Nederlands kampioenschap en profiteert duidelijk van die status.

"Rotterdam en Amsterdam zijn beide schitterende marathons. Dat in Amsterdam ook de nationale titel op het spel staat, heeft me uiteindelijk wel over de streep getrokken", geeft hij toe. Koreman treft in Amsterdam ook Michel Butter, Frank Futselaar en Choukoud. Ook Butter en Futselaar liepen in de aanloop naar Tokio de olympische limiet, maar hadden beiden hetzelfde probleem als Koreman: er waren drie Nederlanders sneller.