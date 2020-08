Aantal olifanten in Kenia in dertig jaar tijd ruim verdubbeld

Het gaat goed met de olifantenpopulatie in Kenia. Tussen 1989 en 2018 is het aantal olifanten ruim verdubbeld, van 16.000 naar meer dan 34.000.

De minister van Toerisme van het Afrikaanse land maakte de cijfers vandaag bekend, op Wereldolifantendag, tijdens een bezoek aan nationaal park Amboseli bij de grens met Tanzania. Vooral de laatste jaren heeft Kenia flink geïnvesteerd in de bestrijding van stropers, die op de slagtanden van olifanten uit zijn.

"Het is ons gelukt om het stropen in te dammen", aldus minister Najib Balala. Het stropen wordt strenger aangepakt; veroordeelden krijgen te maken met hogere boetes en langere celstraffen. Ook wie opgepakt wordt voor het vervoeren van jachttrofeeën, zoals slagtanden, kan een hogere strafeis verwachten dan voorheen.

Vooral de laatste tien jaar zijn er weer veel stropers actief in het midden en zuiden van Afrika. Bendes doden olifanten en neushoorns om aan de (illegale) vraag naar ivoor te voldoen vanuit met name Aziatische landen. Ivoor wordt daar onder meer gebruikt in traditionele medicijnen. De Keniaanse president Uhuru Kenyatta liet in 2016 een grote hoeveelheid in beslag genomen ivoor verbranden om zijn anti-stroopbeleid kracht bij te zetten.

90 procent minder toeristen

De Keniaanse regering verwacht dat er voorlopig maar weinig toeristen naar het land komen om de olifanten te zien. Vanwege de coronacrisis zal het aantal buitenlandse bezoekers dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk met 80 tot 90 procent dalen.