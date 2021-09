Britse regering komt met tijdelijke visa voor 10.500 buitenlandse werknemers

De Britse regering neemt maatregelen om de grote leveringsproblemen in het land aan te pakken. Er worden 10.500 tijdelijke visa uitgevaardigd voor buitenlandse werknemers. Zij mogen komen werken als vrachtwagenchauffeur of in de pluimveesector.

Het Verenigd Koninkrijk kampt al enige tijd met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven en slachterijen. Oorzaken zijn onder meer de coronapandemie en de strenge immigratieregels na de Brexit.

Heel wat sectoren hebben te lijden onder het gebrek aan truckers. Zo zijn veel rekken in supermarkten leeg en zijn er tankstations die moeten sluiten omdat ze geen benzine meer hebben.

Kerstmis

Eerder wilde de regering niet beginnen aan speciale visa voor werknemers uit het buitenland. Maar nu detailhandelaars waarschuwen dat de leveringen voor Kerstmis in gevaar komen, is transportminister Shapps overstag gegaan.

De tijdelijke visa gelden voor de komende drie maanden en moeten er volgens Shapps voor zorgen dat "de voorbereidingen voor de Kerstdagen op schema blijven". Ook worden wervingsbrieven gestuurd naar een miljoen mensen die wel een vrachtwagenlicentie hebben, maar niet in de sector werkzaam zijn.

De Britse Kamer van Koophandel heeft sceptisch gereageerd op de maatregelen en spreekt van een druppel op een gloeiende plaat. Naar schatting van de transportbranche is er in het land een tekort van zeker 100.000 vrachtwagenchauffeurs.