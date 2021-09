FC Utrecht boekt geflatteerde zege en duwt PEC Zwolle dieper het moeras in

Na een afwachtende openingsfase in de Galgenwaard werd Utrecht na tien minuten in het zadel geholpen door PEC. Moussa Sylla snelde langs Yuta Nakayama, gaf voor op Bart Ramselaar en die werd onhandig van de sokken gelopen door Siemen Voet.

Vooral de snoeiharde uithaal van Gervane Kastaneer had een beter lot verdiend. Zijn schot stuitte via de onderkant van de lat op de lijn om vervolgens via de handen van doelman Maarten Paes en de binnenkant van de kruising opnieuw terug het veld in te stuiteren.

Na rust ging PEC Zwolle op dezelfde voet voort en nam brutaal het initiatief. De eerste grote kans was dan ook voor de bezoekers. Huiberts schudde Mike van der Hoorn simpel af en mikte de bal maar net voorlangs.

Drie goals in zeven minuten

De eerste kans van Utrecht na rust was meteen een heel grote, maar de geheel vrijstaande invaller Mimoun Mahi mikte de bal op de paal. Even later werd het toch 2-0: Mahi bediende Sylla en die schoot via de hak van Nakayama in het doel.

Daarmee was het broze vertrouwen van PEC in een klap verdwenen en werd Utrecht geen strobreed meer in de weg gelegd. Ramselaar maakte 3-0 van elf meter, nadat Van der Hoorn de arm van oud-ploeggenoot Rico Strieder tegen de borst had gevoeld.