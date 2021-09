Wonderschone hoekschop Seuntjens helpt Fortuna aan punt bij Vitesse

Het komt zelden voor in het betaalde voetbal. Maar als het gebeurt, dan kun je eigenlijk alleen maar applaudisseren. Vanavond krulde Mats Seuntjens namens Fortuna Sittard een hoekschop over de wanhopig grijpende armen van Vitesse-doelman Markus Schubert ineens in de verre kruising.

Die ene wondergoal bleek goed voor een punt. Voor de Arnhemmers betekende de 1-1 tegen Fortuna dat het thuis nog altijd niet gewonnen heeft dit eredivisieseizoen.