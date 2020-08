Zo gaat Duitsland om met het experiment 'weer naar school'

Onze correspondent ging langs bij een gymnasium in Kleef, net over de grens bij Nijmegen, waar de scholieren en leraren nog even moeten wennen aan mondkapjes in de klas:

Andere deelstaten kiezen ervoor de mondkapjes alleen in de gangen en op het schoolplein te verplichten. In enkele deelstaten - daar waar de minste besmettingen zijn - geldt geen mondkapjesplicht.

De wetenschappers raden ook aan mondkapjes te dragen. Overal waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, dus ook in de klas. Sommige deelstaten, zoals Noordrijn-Westfalen, volgen die raad op. Daar moeten middelbare scholieren tot het eind van de maand ook in de klas hun mond en neus bedekken.

Een groep invloedrijke wetenschappers, onder wie Duitslands bekendste viroloog Christian Drosten, bracht onlangs een advies uit met richtlijnen. Volgens de wetenschappers zijn deze drie punten het belangrijkst: kleine klassen, systematisch testen van docenten en leerlingen en het hebben klaarliggen van een strategie voor als er een besmetting is. Ideaal zou zijn als alleen de klas bij een besmetting in quarantaine moet gaan, maar dan moeten in het dagelijks onderwijs de groepen goed van elkaar worden gescheiden.

Een overzicht van de regels op scholen in Duitsland is moeilijk te geven. Ze verschillen, omdat onderwijs in Duitsland onder de verantwoordelijkheid van de deelstaten valt. Het uitgangspunt is wel overal hetzelfde: hoe zorgen we voor crisisbestendige scholen die niet binnen de kortste keren weer gesloten moet worden?

In Nederland gaan de eerste scholen volgende week weer van start. In delen van Duitsland is het schooljaar nu al begonnen. Hoe gaan de oosterburen, veel geprezen om hun corona-aanpak, om met het 'experiment schoolstart'?

Over het algemeen worden niet te veel problemen verwacht bij het dragen van de mondkapjes. Lerarenbonden wijzen op andere praktische problemen, zoals het ventileren van klaslokalen. Veel gebouwen zijn verouderd en hebben geen ramen die wijd open kunnen. Ook het volledig scheiden van de groepen zal lastig zijn. Als alle scholieren weer voltijds naar school komen, ontbreekt vaak de ruimte om ze niet met elkaar in contact te laten komen.

Strategie bij uitbraak

Waar het in veel deelstaten ook aan ontbreekt, is een gedetailleerd plan over wat te doen bij een uitbraak. In Mecklenburg-Voorpommeren, waar ze vorige week al begonnen met school, werden binnen een week alweer drie scholen gesloten vanwege een corona-uitbraak. Daarop kwam kritiek: beter zou zijn om kleinere kringen in quarantaine te sturen. Politici uit de deelstaat loven juist het daadkrachtige optreden van de lokale GGD en denken dat daarmee een grotere uitbraak is voorkomen.

Alleen Beieren is tot nu toe met een stappenplan gekomen. Daar moet bij een corona-verdenking de klas van het mogelijk besmette kind in eerste instantie thuisblijven en wordt tijdelijk overgeschakeld op online onderwijs. Is de scholier positief, dan gaat de klas veertien dagen in quarantaine.

Als het aantal besmettingen zich uitbreidt naar 20 per 100.000 inwoners, dan komt er een strenge mondkapjesplicht op scholen, dus ook ín de klas, en wordt afstand houden in het hele schoolgebouw aanbevolen. Zijn er meer dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 bewoners, dan wordt de afstandsregeling op scholen verplicht. Scholen die niet genoeg ruimte hebben moeten deels overstappen op thuisonderwijs. Bij 50 nieuwe gevallen gaan alle scholen in de regio weer dicht.

Het overstappen op online onderwijs is in Duitsland vaker problematisch dan in Nederland, omdat scholen erg achterlopen met digitaliseren. In de periode voor de zomer is gebleken dat leraren niet makkelijk konden overschakelen op online onderwijs en veel kinderen thuis niet de juiste ondersteuning en middelen hadden.