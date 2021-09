Til zet De Kuip in vuur en vlam met dubbelslag in absolute slotfase spektakelstuk

Bekijk de samenvatting van Feyenoord - NEC - NOS

Guus Til heeft Feyenoord uit een praktisch verloren positie naar een zege geleid op NEC. In een waar spektakelstuk leken de Nijmegenaren voor een grote stunt te zorgen, maar schreeuwde De Kuip de ontketende Rotterdammers op de valreep nog naar een 5-3 zege. "Uiteindelijk mooi dat het zo gelopen is. Daar hadden we deze mensen ook heel hard voor nodig", roemde trainer Arne Slot het publiek, dat hij voor het eerst als twaalfde man mocht ervaren voor zijn elftal. "Er was ook karakter nodig om deze partij nog te winnen." "Eigenlijk was het ook best slecht van ons", bekende Til. "Als je met 2-0 voor staat mag je het niet zover laten komen." Bekijk hier de reacties van trainer Arne Slot en Guus Til:

Feyenoord leek de punten aanvankelijk na dik een kwartier voetballen al binnen te hebben. En met het Europese potje tegen Slavia Praag donderdag in de Conference League en het bezoek aan Vitesse volgende week zondag in de eredivisie leken de Rotterdammers het na twee snelle goals wel te geloven. Barreto van schlemiel tot held NEC-captain Edgar Barreto liet daarbij zich twee keer foppen. Na het eerste slippertje van de veteraan gaf keeper Mattijs Branderhorst een penalty weg in zijn poging de doorgebroken Guus Til te stuiten, waarna Orkun Kökcü vanaf elf meter scoorde. Luis Sinisterra klopte de Paraguayaan in een sprintduel, voordat hij afdrukte. Hoewel de jaren gaan tellen, verscheen de 37-jarige Barreto natuurlijk niet voor niets met de band om zijn arm aan de aftrap. Toen de eerste onzorgvuldigheidjes in het Rotterdamse spel tevoorschijn kwamen, bleek de Paraguayaanse middenvelder ineens van onschatbare waarde.

Jonathan Okita en Edgar Barreto na de 2-2 - ANP

Na de plotselinge en minstens zo fraaie aansluitingstreffer van Magnus Mattsson, stond de strijdvaardige Barreto aan de basis van het doelpunt dat de wedstrijd deed kantelen. Na een grove inschattingsfout van Malacia werd het na knap terugleggen van Jonathan Okita gelijk via Cas Odenthal. Na een grote kans voor Elayis Tavsan vlak na rust leek voormalig Feyenoorder Calvin Verdonk een kwartier voor tijd De Kuip met een schot in de verre hoek in rouw te dompelen, maar een Nijmeegse zege was gezien het wedstrijdbeeld wel wat veel van het goede. Bekijk hier de reacties van Calvin Verdonk en trainer Rogier Meijer:

"Ik dacht gewoon: juichen", aldus Verdonk over de treffer tegen zijn oude club, waar het fanatieke publiek hem die actie niet in dank afnam. "Ik keek naar de tijd. In mijn hoofd had ik al de winnende gemaakt." Hartstochtelijk offensief Zo had Malacia al hard op de paal geknald in het hartstochtelijke offensief van de Rotterdammers om in het spoor te blijven van Ajax. Het was uiteindelijk weer Til die zijn waarde bewees door in de laatste tien minuten vanuit een hoekschop de gelijkmaker binnen te koppen en daarna de bal nog eens vol op zijn wreef te nemen. Gefrustreerd door de VAR, die Joey Kooij naar de kant riep vanwege een vermeende overtreding die niet door de scheidsrechter werd overgenomen, moest NEC in de extra tijd ook nog een treffer van Cyriel Dessers toestaan.

Guus Til viert de gelijkmaker - ANP