Wielrensters snoeihard na mislopen wereldtitel: 'We reden als los zand'

Natuurlijk waren alle ogen gericht op Oranje. En misschien was het parcours in Vlaanderen ook wel niet helemaal in het voordeel van de Nederlandsen.

Vlak daarvoor had de 34-jarige Vos opvallend nuchter geanalyseerd waarom ze voor de zesde keer genoegen had moeten nemen met WK-zilver. "Als je zo dichtbij bent, dan is het natuurlijk balen. Ik had het graag gedaan, maar Balsamo was gewoon ontzettend sterk. Ze werd goed gebracht, maar ik zat bij haar in het wiel. Maar toen zij aanging, kon ik het niet opvangen met meer snelheid. En dan zijn het pijnlijke meters."

De hele dag had Vos zich rustig gehouden in de buik van het peloton. Daardoor was ze messcherp in de finale en glipte ogenschijnlijk moeiteloos mee als het nodig was. "Er waren niet veel sprinters meer met een punch en daaraan zie je dat het toch een slopende koers is geweest. De snelheid was hoog en dat is in principe heel gunstig voor mij. alleen er viel wel een gaatje in de laatste honderden meters. Maar uiteindelijk zit ik gewoon in het perfecte wiel. Dus ik denk dat dat gewoon goed ging."

Had de Nederlandse ploeg niet als los zand geopereerd? "Nee, dat heb ik niet zo ervaren. We wilden alert zijn en niets laten gaan. Dan zie je constant Oranje vooraan of in de aanval, maar dat was zo ook wel afgesproken in de voorbespreking. Dus ik zou dat niet per se als los zand bestempelen."

'Los zand'

De suggestie 'los zand' kwam niet uit de lucht vallen. Het was Chantal van den Broek-Blaak, die zich als eerste snoeihard uitliet over de uitvoering van de koerstactiek.

"Ik vond het echt geen goede koers", begon de wereldkampioene van Bergen, die haar laatste WK reed voor ze komend voorjaar de ploegleiderswagen instapt. "Het was ieder voor zich. We hadden veel meer gegroepeerd moeten rijden en er een veel hardere koers van moeten maken."

Het probleem volgens Blaak zat hem in de opvolging van aanvallen. "Tweede is niets om je voor te schamen, maar we hadden beter met elkaar kunnen koersen. Dat moeten we straks bespreken."