Oppermachtig Ajax doet het rustig aan, verstevigt wel koppositie in de eredivisie

Waar de Amsterdammers een week geleden naar hartenlust konden aanvallen tegen het SC Cambuur van Henk de Jong (9-0), was op voorhand al bekend dat het Groningen van Danny Buijs andere koek was.

Ajax heeft zonder bovenmatige inspanning zijn koppositie in de eredivisie verstevigd. Treuzelend, tijdrekkend en met een flinke dosis temperament hield FC Groningen bijna tot de rust stand, maar na de openingstreffer van Edson Álvarez was het verzet van de bezoekers gebroken: 3-0.

Daarna leverde het eenrichtingsverkeer ineens kans na kans op, met wonderbaarlijk genoeg slechts nog twee treffers. Eerst was het Antony die scoorde, met een actie waar Berghuis de laatste jaren patent op had in de eredivisie. Vanaf de rechterkant dribbelde de Braziliaan naar binnen om daarna verwoestend uit te halen met zijn linker.

Toch beschikt Ajax ook over een paar brekers, als de situatie erom vraagt. Niet geheel toevallig was het Álvarez die met een krachtige kopbal de ban brak, na een leep balletje van Steven Berghuis.

Dusan Tadic zag zijn poging in een woud van spelers stranden. En het leek met de minuut drukker te worden in het strafschopgebied van de Groningers.

Een mooie wedstrijd werd het aanvankelijk niet, al kan ook chaos af en toe zijn charme hebben. Zoals een indirecte vrije trap binnen het strafschopgebied, gegeven nadat keeper Peter Leeuwenburgh de bal na een ongelukkige stuit voor een tweede keer in zijn handen had gepakt.

Berghuis gunt het zijn concurrent wel. Hij heeft inmiddels zijn plek gevonden op een andere positie in het elftal, als aanvallende middenvelder.

De eindstand werd bepaald door Noussair Mazraoui, die na een goede loopactie een diepe bal van Lisandro Martínez in één keer op zijn pantoffel nam. En dat een paar minuten nadat hij een niet te missen kans hopeloos naast had geschoten.

"Ik vind dat we geweldig gespeeld hebben, maar we moeten meedogenlozer zijn", aldus trainer Erik ten Hag. "Nog wel knapper is, dat we niks weggeven."

Erik ten Hag geniet van de ambiance in de Johan Cruijff Arena: