Man in scootmobiel belandt in Eindhovense gracht en wordt gered door omstanders

Omstanders hebben vanavond het leven gered van een man die met zijn scootmobiel in een Eindhovense gracht was beland. De voorbijgangers zagen de scootmobiel in het gras langs de kant van het water liggen en doken direct het water in om de man op de kant te tillen, meldt Omroep Brabant.

Een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Toen de ambulance aankwam, was de man niet aanspreekbaar. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

Volgens de politie heeft de man zijn leven te danken aan de mensen die hem en de scootmobiel tussen de hoge struiken door in het water zagen liggen. Mogelijk heeft de man te veel gas gegeven toen hij het stoepje opreed en zou hij zo in het water terecht zijn gekomen.