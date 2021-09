Schmidt blijft kalm: 'Was bijna onmogelijk om te verliezen, toch deden we het'

Schmidt: 'Het was bijna onmogelijk om te verliezen, maar toch deden we het' - NOS

Voor de tweede keer binnen een week verliest PSV dure punten in de eredivisie. Na de nederlaag bij Willem II staat trainer Roger Schmidt opvallend kalm achter de microfoon, waar hem gevraagd wordt naar een verklaring die hij niet kan geven. "Ik ben niet boos van want de spelers hebben hun best gedaan", zegt Schmidt. "Het was bijna onmogelijk om te verliezen, maar toch deden we het." PSV was sterker dan de Tilburgers, maar stapte desondanks met een nederlaag van het veld. De Eindhovenaren verloren bovendien uiterst schlemielig, mede door een eigen doelpunt van Eran Zahavi en een enorme blunder van keeper Joël Drommel.

Quote Twee à drie weken geleden zag iedereen ons nog als een van de beste ploegen in Europa. PSV-spits Eran Zahavi

"Misschien zouden jij en ik die bal wel tegenhouden", zegt Schmidt over dat laatste moment. Maar fouten, ook al zijn ze op dit moment wel erg duur, horen volgens hem ook bij de ontwikkeling van zijn elftal. "Joël keept een sterk seizoen, wat hem ook een plek in de selectie van het Nederlands elftal heeft opgeleverd." Ook Zahavi blijft kalm Die andere pechvogel, Eran Zahavi, vindt een mindere week ook geen aanleiding om in paniek te raken. Een week waarin PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles ternauwernood ontsnapte aan een derde uitglijder. "Twee à drie weken geleden zag iedereen ons nog als een van de beste ploegen in Europa", memoreert Zahavi. "En dit is niet het resultaat dat we verdienden. We hadden de punten in onze handen, maar gooiden ze weg." Bekijk hieronder de reacties van Joël Drommel en Eran Zahavi: