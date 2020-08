Verenigde Naties: geweld tegen betogers Wit-Rusland buitensporig

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties veroordeelt het geweld dat de autoriteiten in Wit-Rusland inzetten bij de protesten tegen vermeende fraude bij de verkiezingen van zondag, waarbij zittend president Loekasjenko opnieuw verkozen werd.

Volgens de demonstranten is zijn verkiezingszege onrechtmatig. Zij staan aan de zijde van oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja, die na de verkiezingen naar Litouwen is uitgeweken. Zij riep gisteren op de officiële uitslag te accepteren, maar het is onduidelijk of ze dit onder druk verklaarde.

Ordetroepen treden al dagen keihard op tegen demonstranten en journalisten. Vandaag kwam een tweede betoger om het leven, schrijft een Wit-Russische journalist op Twitter. Afgelopen weekeinde raakte een Nederlandse journalist gewond.

De politie gebruikt buitensporig veel geweld door rubber kogels, waterkanonnen en flitsgranaten in te zetten, zegt Michelle Bachelet, chef van de VN-mensenrechtentak. "Er zijn 6000 mensen opgepakt in de afgelopen drie dagen, waaronder omstanders en minderjarigen. Dat is een duidelijke schending van de mensenrechten."

EU: mogelijk stappen tegen Minsk

Bachelet noemt het verontrustend hoe de gearresteerden worden behandeld bij en na hun arrestatie. Ze roept op tot vrijlating van alle onrechtmatig gearresteerden en wil een onderzoek naar mensenrechtenschendingen.

De EU-ministers willen vrijdag praten over de situatie in Wit-Rusland. EU-buitenlandchef Borrell zei gisteren dat er mogelijk maatregelen worden genomen "tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en verkiezingsfraude".

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) liet gisteren weten bezorgd te zijn over de situatie in Wit-Rusland. Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie wilden dat het kabinet de verkiezingsuitslag niet accepteert, maar daar rept Blok met geen woord over. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vroeg om "even wat meer pit" en zegt dat op dit moment "platitudes niet passen".