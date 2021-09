Willem II neemt plek twee over van PSV, dat door blunderende Drommel achterop raakt

De eerste was ook een gevalletje botte pech, toen Eran Zahavi een vrije trap wilde wegkoppen. Dat leek ook te lukken, maar door het effect sloeg de bal toch via de binnenkant van de paal tegen de touwen.

Aan de overkant werd het wel de dag van Timon Wellenreuther, die behoorlijk aan het werk werd gezet door PSV. Want het elftal van Roger Schmidt was over de hele wedstrijd gezien misschien wel de sterkere, al biedt dat dus geen enkele garantie op een goed resultaat.

PSV scoort moeilijk de laatste weken, met nu alleen Zahavi trefzeker. Kort na zijn eigen doelpunt kopte de Israëliër de gelijkmaker binnen, waarna een fase aanbrak waarin de Eindhovenaren de regie leken over te nemen.

Van Ginkel nu net niet

De beste kans was na een uur voor aanvoerder Marco van Ginkel, die PSV in de midweek nog een blamage bespaard had met een late kopgoal bij Go Ahead Eagles. Nu hield Wellenreuther de middenvelder met een knappe redding van succes.

Schmidt liet zijn elftal lang staan, met Mario Götze en Ibrahim Sangaré teruggekeerd van blessures. Pas in de laatste twintig minuten gooide hij de boel om, wat zeker noodzakelijk werd na de knullige tegentreffer.