Volgende Maldini-telg scoort voor AC Milan, Internazionale speelt gelijk

Voor het eerst in de basis beginnen en meteen je stempel drukken. De 19-jarige Daniel Maldini deed het bij AC Milan. Mede door zijn treffer werd met 2-1 gewonnen bij Spezia.

Maldini kopte kort na rust de bal uit een voorzet van Pierre Kalulu de 1-0 achter Jeroen Zoet en schreef historie door net als vader Paolo en opa Cesare voor AC Milan te scoren.

Daniel Maldini was al negen keer ingevallen in de Serie A en ook een keer in de Champions League. Zijn Paolo speelde 902 wedstrijden voor AC Milan, opa droeg 412 keer het rood-zwart.

Paolo Maldini, momenteel directeur bij AC Milan, zag vanaf de tribunes zijn zoon schitteren en dat zorgde bij de voormalige linksback voor een grote grijns op zijn gezicht.

Hij was tot dusver de laatste Maldini die aan de aftrap verscheen in de Serie A, in zijn afscheidswedstrijd op 31 mei 2009 tegen Fiorentina.

AC Milan leek tegen Spezia in de slotfase de winst weg te geven na een treffer van Daniele Verde. Het slotakkoord was echter voor Brahim Díaz: 1-2.

Door de overwinning nam Milan de koppositie over van Napoli, dat zondag nog in actie komt tegen Cagliari.