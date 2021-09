Italiaanse Balsamo houdt Vos in sprint van vierde wereldtitel op de weg

Elisa Balsamo komt juichend over de streep - NOS

Elisa Basamo is in Leuven verrassend wereldkampioen geworden. De Italiaanse klopte Marianne Vos in de sprint van een uitgedund peloton. De Poolse Kasia Niewiadoma eindigde op ruime afstand als derde. Vos liep zo de kans mis om na 2006, 2012 en 2013 voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Vijftien jaar geleden werd Vos voor het eerst wereldkampioen op de weg, maar daarna volgden vijf edities waarin ze tweede werd. Vier van die vijf keer legde ze het af tegen een Italiaanse en ook vandaag werd ze op waarde geklopt. Balsamo, voormalig wereldkampioene bij de junioren, doorbrak zo ook de reeks van vier Nederlandse werledkampioenen op rij.

Alle ogen gericht op Oranje Alle ogen waren natuurlijk gericht op de Nederlandse ploeg, die de laatste vier wereldtitels allemaal veroverde. Vooraf was wel duidelijk dat Anna van der Breggen haar titel niet zou prolongeren. In haar laatste wegwedstrijd als prof schikte Van der Breggen zich in een rol als helper. In de eerste honderd van in totaal 157,7 kilometer van Antwerpen naar het lokale circuit in Leuven hoefde Van der Breggen zich niet erg in te spannen.

Anna van der Breggen als waterdraagster tijdens haar laatste koers - ANP

De Nederlandsen hielden zich koest tot het Flandrien-parcours en op die lus met een veelvoud aan Vlaamse heuvels en kasseiklimmen volgde dan ook een spervuur aan aanvallen. Met name Lucinda Brand probeerde de koers hard te maken, maar ook Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk deden een flinke duit in het zakje. Demi Vollering had intussen te kampen met een onwillig schakelapparaat. Op de zware kasseiklim van de Moskesstraat verschakelde de winnares van Luik-Bastenaken-Luik zich, moest zelfs even te voet verder en verloor veel tijd met wachten op een nieuwe fiets.

Bij de tweede passage van de Moskesstraat was Vollering weer terug en liet ze zich zelfs gelden op de eerste rij. Maar later zou toch blijken dat de jonge renster van SD Worx teveel krachten had verspeeld om in de finale voor eigen kans te gaan.

Terug in Leuven Eenmaal terug in Leuven moesten de vrouwen nog twee keer het bochtige lokale circuit afraffelen. De eerste serieuze bedreiging voor de Nederlandse kansen kwam toen de ijzersterke Marlen Reusser in de tegenaanval ging op de ontsnapte Française Biannic. In een mum van tijd reed Reusser het gat dicht op Biannic, maar hield vervolgens toch de benen stil. Na de aanval van de vicewereldkampioen op de tijdrit, was het weer tijd voor de kampioene van vorige week, Ellen van Dijk. Met veel macht trok ze het uitgedunde peloton uiteen, maar kreeg wel een handvol buitenlandse favorieten mee in haar wiel.

Marianne Vos klimt omhoog, voor de Britse Elizabeth Deignan - AFP

De volgende aanval was van de sterke Spaanse Mavi Garcia, die snel 30 seconden voorsprong bij elkaar reed. Echt ongerust werden de Nederlandsen niet, want in de achtervolgende groep hielden Brand, Van Vleuten en Vos zich makkelijk staande.