Man die Omtzigt bedreigde opgepakt voor bedreigen Hugo de Jonge

De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is opnieuw gearresteerd voor het bedreigen van een politicus. Hij wordt ervan verdacht 'coronaminister' Hugo de Jonge met de dood te hebben bedreigd. Dat bevestigen bronnen aan L1. Eerder bedreigde hij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Danny V. is samen met twee anderen te zien zijn in een video die met een telefoon is opgenomen. Ze zingen verschillende liedjes, tijdens of net na een coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en vicepremier De Jonge. Een van de passages uit die liedjes is 'Hugo moet dood, Hugo moet dood'.

Ook is volgens L1 te horen dat iemand zingt 'Hugo moet branden, want branden doet Hugo het best'. Met name die laatste passage komt volgens de politie uit de mond van V. De beelden zijn voorgelegd aan De Jonge en die heeft de politie laten weten zich bedreigd te voelen. De video werd al in juli gemaakt, maar ging pas later op sociale media leven.

Langer in voorarrest

Danny V. is deze week opgepakt op verdenking van bedreiging met de dood. De rechter besloot vrijdag om de Heerlenaar langer in voorarrest te houden. Op 6 oktober verschijnt hij voor een politierechter in Maastricht.

Zijn advocaat Björn Jegers zegt verbaasd te zijn over de gang van zaken. Hij vindt het aandeel van zijn cliënt dusdanig klein dat er wat hem betreft onvoldoende reden is om hem aan te houden en zijn voorarrest te verlengen.

Bedreiging Omtzigt

Het is niet de eerste keer dat de man uit Heerlen verdacht wordt van het bedreigen van een politicus. Danny V. werd onlangs nog in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.